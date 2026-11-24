घाटकोपर मदरसा विवाद: आरोपों पर प्रिंसिपल का पलटवार, कहा- यहां सिर्फ छात्राएं पढ़ती हैं
मुंबई के घाटकोपर का एक मदरसा प्रमोद महाजन गार्डन में हुए हालिया हमले से उसका नाम जोड़े जाने के बाद, अब सफाई दे रहा है। मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद अयाज ने साफ किया कि उनके मदरसे में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के बिल्कुल नहीं।
उन्होंने बताया कि अभी यहां करीब 49 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं।
मौलाना अयाज का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि इस हमले में शामिल नाबालिग बच्चे इसी मदरसे से थे।
हमले के आरोप में 8 नाबालिग हिरासत में
यह हमला एक युवा जोड़े को निशाना बनाकर किया गया था और इसका वीडियो भी बन गया था। इस मामले में पुलिस ने 8 नाबालिगों को हिरासत में लिया है।
इसी बीच, स्थानीय नगर निगम ने भी मदरसे को कथित अवैध निर्माण को लेकर एक नोटिस भेजा है। ऑनलाइन माहौल गरमा गया। मौलाना अयाज का फोन नंबर सार्वजनिक होने के बाद उन्हें काफी परेशान किया गया।
अब राजनीतिक पार्टियां भी इस मामले पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं। कांग्रेस ने तो सत्तारूढ़ पार्टी पर आपराधिक घटना को धार्मिक रंग देने का आरोप लगाया है।