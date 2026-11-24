यह हमला एक युवा जोड़े को निशाना बनाकर किया गया था और इसका वीडियो भी बन गया था। इस मामले में पुलिस ने 8 नाबालिगों को हिरासत में लिया है।

इसी बीच, स्थानीय नगर निगम ने भी मदरसे को कथित अवैध निर्माण को लेकर एक नोटिस भेजा है। ऑनलाइन माहौल गरमा गया। मौलाना अयाज का फोन नंबर सार्वजनिक होने के बाद उन्हें काफी परेशान किया गया।

अब राजनीतिक पार्टियां भी इस मामले पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं। कांग्रेस ने तो सत्तारूढ़ पार्टी पर आपराधिक घटना को धार्मिक रंग देने का आरोप लगाया है।