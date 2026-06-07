100 करोड़ का AI बूस्ट: GSI अब 'स्मार्ट' नक्शों से ढूंढेगा भारत के छिपे खजाने

DPIIC बनाएगा 'स्मार्ट' खनिज नक्शे

यह केंद्र भूवैज्ञानिक डेटा और सैटेलाइट से मिली बड़ी मात्रा में जानकारी जुटाएगा। AI का इस्तेमाल करके यह ऐसे स्मार्ट अनुमानित नक्शे तैयार करेगा, जिनसे खनिजों के संभावित भंडारों का पता चल पाएगा। इसकी मदद से वैज्ञानिक महंगे जमीनी सर्वेक्षण पर बड़ा खर्च करने से पहले ही यह बेहतर ढंग से जान पाएंगे कि किन जगहों पर महत्वपूर्ण खनिज मिलने की अधिक संभावना है।

DPIIC भूवैज्ञानिक सूचनाओं के एक केंद्रीय हब के तौर पर भी काम करेगा। इससे नीति-निर्माताओं के लिए खनिजों की खोज से लेकर खनन तक की प्रक्रिया को तेज करना आसान हो जाएगा। खासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर में खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है, यह पहल बहुत मायने रखती है।