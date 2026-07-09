लुधियाना के स्कूल में जनरेटर फटा, दहशत के बीच भी बाल-बाल बचे बच्चे
लुधियाना के राम लाल भसीन पब्लिक स्कूल में बुधवार सुबह जनरेटर रूम में एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से आग लग गई और पूरे स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। शुक्र है कि सभी छात्र और स्टाफ सुरक्षित बाहर निकल गए, किसी को कोई चोट नहीं आई।
फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया
शिक्षकों ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए सभी बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद छोटे बच्चों को घर भेज दिया गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया। इस वजह से कक्षाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ।
कुलवंत सिंह सिद्धू ने स्कूल जांच का वादा किया
अधिकारियों का मानना है कि जनरेटर रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। इस जगह के रखरखाव को लेकर पहले भी शिकायतें आती रही थीं। इसके बाद स्थानीय विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू स्कूल आए और उन्होंने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जांच कराने का आश्वासन दिया, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो।