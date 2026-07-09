लुधियाना के स्कूल में जनरेटर फटा, दहशत के बीच भी बाल-बाल बचे बच्चे

कुलवंत सिंह सिद्धू ने स्कूल जांच का वादा किया

अधिकारियों का मानना है कि जनरेटर रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। इस जगह के रखरखाव को लेकर पहले भी शिकायतें आती रही थीं। इसके बाद स्थानीय विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू स्कूल आए और उन्होंने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जांच कराने का आश्वासन दिया, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो।