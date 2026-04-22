जानते हैं 'चक दे फट्टे' का असली मतलब? जनरल नरवणे की नई किताब में सेना के चौंकाने वाले राज!
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भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने अपनी नई किताब 'द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड' जारी की है। शशि थरूर की किताब 'ए वंडरलैंड ऑफ़ वर्ड्स' से प्रेरणा लेकर लिखी गई यह किताब भारतीय सेना से जुड़ी कई अनसुनी और दिलचस्प कहानियां सामने लाती है।
जैसे कि 'चक दे फट्टे' जैसे मशहूर शब्दों के पीछे की असली कहानी क्या है और 1944 के कोहिमा युद्ध के दौरान राशन की एक छोटी सी गड़बड़ी ने कैसे कई सैनिकों की जान बचाई थी।
सेना की कहानियों को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं नरवणे
नरवणे चाहते हैं कि सेना की ये दिलचस्प कहानियां आम लोगों तक भी आसानी से पहुंच सकें। इससे लोगों को सेना की जिंदगी और उसकी अनोखी संस्कृति की एक झलक मिल पाएगी।
अगर आपने कभी बाबा हरभजन जैसी किंवदंतियों के बारे में सोचा हो या ये जानना चाहते हैं कि INS खुखरी के साथ क्या हुआ था, तो यह किताब आपके लिए दिलचस्प हो सकती है।