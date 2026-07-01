जनरल धीरज सेठ बने 31वें सेना प्रमुख, पिता को सैल्यूट करते हुए तस्वीर हुई वायरल
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जनरल धीरज सेठ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह भारत के 31वें थल सेना प्रमुख का पदभार संभाला है। दिल्ली में एक समारोह के दौरान, थल सेना प्रमुख के तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद, उन्होंने अपने पिता, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केएम सेठ को सैल्यूट किया। यह लम्हा कैमरे में कैद हो गया और खूब शेयर किया गया।
जनरल धीरज सेठ ने 'सुदर्शन चक्र' कोर का नेतृत्व किया
समारोह में उनके छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ ने भी उन्हें सैल्यूट किया। यह बताता है कि उनके परिवार का सेना से कितना गहरा नाता है। जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट हैं और करीब 30 साल बाद वह आर्मर्ड कोर के पहले ऐसे अधिकारी हैं, जिन्हें थल सेना प्रमुख बनाया गया है। उन्होंने सुदर्शन चक्र कोर जैसे अहम सैन्य दस्तों की कमान संभाली है। साथ ही, जम्मू-कश्मीर और भारत की पश्चिमी सीमाओं पर मुश्किल मोर्चों पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं।