युवा भारतीयों की नई पसंद: इजराइल को माना रक्षा-कूटनीति का शीर्ष साझेदार, अमेरिका भी छूटा पीछे

एक नए सर्वे से सामने आया है कि कई युवा भारतीय इजराइल को भारत की रक्षा और कूटनीति में एक अहम सहयोगी के तौर पर देखते हैं। युवा पीढी के आधे से ज्यादा लोगों ने भारत और इजराइल के रक्षा संबंधों को बहुत मजबूत बताया है और उन्होंने इजराइल को रूस के बराबर रखा है। खास बात ये है कि 41 प्रतिशत लोग अब इजराइल को भारत के अहम कूटनीतिक साझेदारों में से एक मानते हैं, जो अमेरिका से थोड़ा आगे है।