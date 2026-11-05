बेंगलुरु में जलते दीपक के पास फटा गैस सिलेंडर, बड़े हादसे से बचे लोग

बेंगलुरु के मालेश्वरम इलाके में एक घर के बाहर गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। दरअसल, एक लीक हो रहा गैस सिलेंडर उस जगह रखा था, जहां एक जलता हुआ दीपक रखा था। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। अचानक आग की लपटें उठते ही डिलीवरी बॉय किसी तरह खुद को बचाकर तुरंत पीछे कूदा। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया।