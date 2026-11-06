ओडिशा: बैठक में IAS अधिकारी को धमकी? भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप

जेना ने अब पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई है और वे सबूत के तौर पर CCTV फुटेज का हवाला दे रहे हैं। विधायक पाढी भले ही कह रहे हैं कि उनके और जेना के बीच का मनमुटाव आपसी बातचीत से सुलझ गया था, पर अभी भी तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

वहीं, दूसरे सरकारी अधिकारी भी जेना के समर्थन में आगे आए हैं। उन्होंने मांग की है कि आपदा राहत काम में लगे सभी कर्मचारियों को राजनीतिक धमकियों से सुरक्षा मिलनी चाहिए। विपक्षी पार्टी BJD ने भी विधायक पाढी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिससे यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है।