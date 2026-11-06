ओडिशा: बैठक में IAS अधिकारी को धमकी? भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप
ओडिशा के गंजाम जिला परिषद में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) और कार्यकारी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे 2022 बैच के IAS अधिकारी समीर कुमार जेना ने भाजपा विधायक सरोज कुमार पाढी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
जेना का कहना है कि 3 नवंबर को बाढ़ राहत को लेकर हुई एक बैठक में विधायक ने उनके साथ गाली-गलौज की और उन्हें धमकी भी दी। यह घटना गंजाम जिले के आस्का NAC दफ्तर में हुई थी।
जेना ने पुलिस सुरक्षा की मांग की
जेना ने अब पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई है और वे सबूत के तौर पर CCTV फुटेज का हवाला दे रहे हैं। विधायक पाढी भले ही कह रहे हैं कि उनके और जेना के बीच का मनमुटाव आपसी बातचीत से सुलझ गया था, पर अभी भी तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
वहीं, दूसरे सरकारी अधिकारी भी जेना के समर्थन में आगे आए हैं। उन्होंने मांग की है कि आपदा राहत काम में लगे सभी कर्मचारियों को राजनीतिक धमकियों से सुरक्षा मिलनी चाहिए। विपक्षी पार्टी BJD ने भी विधायक पाढी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिससे यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है।