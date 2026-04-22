चौंकाने वाले नियम! गंगोत्री में पंचगव्य जरूरी, बद्रीनाथ में नो-एंट्री, यमुनोत्री में सबका स्वागत

बद्रीनाथ में गैर-हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित

एक तरफ, जहां श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अभी हाल ही में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है, वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री मंदिर अपने 'अतिथि देवो भव' के सिद्धांत के साथ सभी का खुले दिल से स्वागत कर रहा है। इन फैसलों से यह साफ है कि हर मंदिर परंपरा और समावेशिता के बीच अपने-अपने तरीके से संतुलन बैठाने की कोशिश कर रहा है।