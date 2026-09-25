मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान 49,000 सुरक्षाकर्मी रखेंगे पैनी नजर

इस पूरे आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 24,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 25,000 BMC कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात थे। वे यातायात व्यवस्था संभाल रहे थे, शोभायात्राओं को सही रास्ता दिखा रहे थे और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे।

प्रशासन ने जगह-जगह कृत्रिम कुंड तैयार किए थे, जहाँ लाइफगार्ड और आपातकालीन बचाव दल मौजूद थे। जैसे-जैसे शोभायात्राएं गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ रही थीं, अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे निर्धारित विसर्जन स्थलों का ही प्रयोग करें और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि यह उत्सव बिना किसी परेशानी के रात भर जारी रह सके।