गणेश चतुर्थी: राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री समेत दिग्गजों ने दिया सकारात्मकता और एकजुटता का संदेश

गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश में सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान गणेश को ज्ञान और किसी भी नए काम की शुरुआत का प्रतीक बताया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने इस मौके पर उम्मीद जताई कि यह त्योहार सभी के जीवन में शांति और नए अवसर लेकर आएगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बाल गंगाधर तिलक को याद करते हुए कहा कि कैसे उन्होंने गणेशोत्सव को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का अहम हिस्सा बनाया था। उधर, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी सभी के लिए शांति और समृद्धि की प्रार्थना की।