तमिलनाडु: TVK विधायक को 35 करोड़ की रिश्वत देने के प्रयास में 11 गिरफ्तार
चेन्नई पुलिस ने मदुरै के उसिलाम्पट्टई के 41 साल के एक शख्स गणेशन को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने TVK विधायक विजय एम को रिश्वत देने की कोशिश की थी। उसका मकसद था कि विधायक विधानसभा में स्पीकर जेसीडी प्रभाकर के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालें। पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी एक बड़े 35 करोड़ रुपये के रिश्वत घोटाले का हिस्सा है, जिसमें एक और TVK विधायक और 'IPDS' नाम की एक सर्वे कंपनी भी शामिल है।
पुलिस ने रिश्वत घोटाले में 11 लोगों को किया गिरफ्तार
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ऊतंगराई के TVK विधायक एन इलायराजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्हें एक फोन आया था, जिसमें 'IPDS' नाम की एक सर्वे कंपनी ने उन्हें 35 करोड़ रुपये की पेशकश की थी, ताकि वे अपनी पसंद के मुताबिक वोट डालें। जब उन्होंने मना कर दिया, तो उनके परिवार को धमकी दी गई। 1 से 9 जुलाई के बीच पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी इस रिश्वत नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद है कि इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होंगी।