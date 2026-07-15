तमिलनाडु: TVK विधायक को 35 करोड़ की रिश्वत देने के प्रयास में 11 गिरफ्तार

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ऊतंगराई के TVK विधायक एन इलायराजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्हें एक फोन आया था, जिसमें 'IPDS' नाम की एक सर्वे कंपनी ने उन्हें 35 करोड़ रुपये की पेशकश की थी, ताकि वे अपनी पसंद के मुताबिक वोट डालें। जब उन्होंने मना कर दिया, तो उनके परिवार को धमकी दी गई। 1 से 9 जुलाई के बीच पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी इस रिश्वत नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद है कि इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होंगी।