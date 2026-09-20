तेलंगाना में बहन की हत्या का बदला: जीजा को चाकू मारा, कबूलनामे के वीडियो के साथ भाई गिरफ्तार
तेलंगाना के निजामाबाद में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम गंडम संतोष है और उस पर अपने जीजा चित्तारी हरिबाबू को चाकू मारने का आरोप लगा है। संतोष ने यह कदम अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उठाया। जानकारी के अनुसार, संतोष की बहन सी वैष्णवी की मौत मार्च में हुई थी। इस मामले में हरिबाबू को पहले हत्या के आरोप में जेल भी हुई थी, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
संतोष ने कबूलनामे का वीडियो पोस्ट किया, हथियार बरामद
हमले के बाद संतोष ने विशाखापत्तनम भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की मदद से उस तक पहुंच बनाई। वारदात को अंजाम देने के बाद संतोष ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में उसने बताया कि उसने यह हत्या अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए की है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। अब जांच की जा रही है कि क्या इस अपराध में संतोष के साथ कोई और भी शामिल था।