नितिन गडकरी बोले- भारत अब सड़क कनेक्टिविटी के मामले में पहले नंबर पर
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि भारत अब सड़क कनेक्टिविटी के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गया है। 85वें इंडियन रोड कांग्रेस में उन्होंने बताया कि देश में कई नेशनल हाईवे बनाए गए हैं और इसी वजह से यह उपलब्धि मिली है।
गडकरी ने यह भी कहा कि अच्छी सड़कें होने से देश में निवेश भी आता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार सड़क निर्माण में क्वालिटी का पूरा ध्यान रख रही है।
सड़क तकनीक पर जोर, तेलंगाना समिट का ऐलान
गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि नई टेक्नोलॉजी अपनाना बहुत अहम है, ताकि हम ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित सड़कें बना सकें। खासकर, दुर्घटना संभावित जगहों को ठीक करके युवाओं की जान बचाई जा सकती है।
इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने 'इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट 2026' का ऐलान किया। यह समिट 7 से 9 दिसंबर तक भारत फ्यूचर सिटी में होगी, जिसका लक्ष्य नया निवेश लाना और राज्य के विकास को गति देना है।