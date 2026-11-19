गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि नई टेक्नोलॉजी अपनाना बहुत अहम है, ताकि हम ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित सड़कें बना सकें। खासकर, दुर्घटना संभावित जगहों को ठीक करके युवाओं की जान बचाई जा सकती है।

इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने 'इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट 2026' का ऐलान किया। यह समिट 7 से 9 दिसंबर तक भारत फ्यूचर सिटी में होगी, जिसका लक्ष्य नया निवेश लाना और राज्य के विकास को गति देना है।