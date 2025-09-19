मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली

मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को जमानत मिली

लेखन गजेंद्र 01:35 pm Sep 19, 202501:35 pm

क्या है खबर?

﻿मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। उमर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त जमीन को छुड़ाने के लिए मां के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप था। उमर अभी कासगंज की जेल में बंद हैं। उमर की तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की एकल पीठ के समक्ष याचिका पेश की थी।