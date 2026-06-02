पेट्रोल-डीजल 7.50 रुपये महंगा होकर थमा, अब जेब पर भारी बोझ ही बोझ
बड़े शहरों में ईंधन के दाम 25 मई के बाद से स्थिर बने हुए हैं। मई के मध्य से अब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। इससे मार्च में मिली मामूली राहत भी खत्म हो गई है। 4 साल में पहली बार है जब लोगों की जेब पर इतना बड़ा बोझ पड़ रहा है। कई लोगों के लिए यह बढ़ती महंगाई के रोजमर्रा के तनाव को और बढ़ा रहा है।
तेल की अस्थिरता के बीच दिल्ली में ईंधन की कीमतें ऊंची
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, वहीं डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। आप कहीं भी पेट्रोल पंप पर जाएं, कोई खास राहत नहीं मिल रही। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर बनी अनिश्चितता है। पिछले दिनों सप्लाई की चिंता के चलते कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी थीं, हालांकि कुछ जोखिम कम होने के बाद इनमें थोड़ी स्थिरता आई है। फिलहाल, दिल्ली में लोगों के लिए ईंधन की ऊंची कीमतें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी हुई हैं।