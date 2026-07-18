अमेरिकी-ईरान तनाव से कच्चे तेल में उबाल, पर भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर

अलग-अलग शहरों में ईंधन की कीमतें अलग-अलग होती हैं। इसकी वजह वहां लगने वाले स्थानीय टैक्स, ट्रांसपोर्ट फीस और डीलर का कमीशन होता है। अमेरिकी-ईरान विवाद के कारण शिपिंग में बाधाएं आई हैं, जिसके चलते कच्चे तेल के दाम मध्य जून के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके बावजूद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने स्थानीय दामों में कोई बदलाव नहीं किया।

कंपनी रोज सुबह 6 बजे इन दरों को अपडेट करती है। अगर आप अपने शहर के आज के दाम जानना चाहते हैं, तो इंडियन ऑयल के मोबाइल ऐप या SMS के जरिए इन्हें आसानी से देख सकते हैं।