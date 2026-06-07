खबर नहीं, जहर परोस रहा है अखबार! FSSAI की चेतावनी: छोड़ दें खाने की ये आदत
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भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने एक चेतावनी जारी की है। अखबारों में खाना लपेटने या परोसने की आदत आज भी रेहड़ी-पटरी वालों और घरों में काफी आम है। दरअसल, छपाई की स्याही और रिसाइकिल कागज खाने में जहरीले रसायन और भारी धातुएं मिला सकते हैं, खासकर तब जब खाना गरम या तैलीय हो।
FSSAI की अपील: दुकानदार अपनाएं सुरक्षित कागज
अखबार में लपेटे गए समोसे, पराठे या रोटी जैसे खाने को खाने से, ये जहरीले तत्व धीरे-धीरे आपके शरीर में जमा हो सकते हैं, जिससे आपके अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। FSSAI दुकानदारों और खाने के शौकीनों, दोनों से कह रहा है कि वे बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर जैसे सुरक्षित विकल्पों का इस्तेमाल करें। यानी, अपनी थाली से खबरों को दूर रखें।