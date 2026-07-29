दिल्ली के पॉश होटल में गंदगी, FSSAI ने लाइसेंस किया रद्द

निरीक्षकों को जांच के दौरान 63 किलो से ज्यादा पुराना खाना मिला। कई सब्जियां सड़ी-गली थीं और उन पर फफूंद लगी हुई थी। रसोई के अंदर तो जिंदा कीड़े-मकोड़े भी देखे गए। इसके साथ ही, कई जगहों से पानी टपक रहा था और टूटी हुई टाइलों में गंदा पानी जमा था। चारों तरफ मक्खियां और कॉकरोच भरे पड़े थे। सबसे बड़ी बात, शाकाहारी और मांसाहारी खाने को भी अलग-अलग नहीं रखा जा रहा था।