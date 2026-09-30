दिल्ली के इस 5-स्टार होटल में फंगस और कॉकरोच मिले, लाइसेंस रद्द
दिल्ली के रोहिणी में मौजूद 5-स्टार सेवन सीज होटल का निरीक्षण हुआ था। इसी के बाद मेसर्स सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का FSSAI लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
नियमों का इतना गंभीर उल्लंघन हुआ कि होटल में 30 सितंबर से खाने से जुड़े सभी काम बंद कर दिए गए हैं।
रोहिणी होटल में 74 किलो खराब खाना नष्ट किया गया
जांच करने वाले अधिकारियों को होटल में सड़े हुए फल और मेवे मिले। इसके अलावा काला पड़ा हुआ खाना पकाने का तेल भी मिला। करीब 74 किलो खराब और असुरक्षित खाना भी मिला जिसे मौके पर ही फेंकना पड़ा।
किचन में कॉकरोच और मक्खियां घूम रही थीं। वहां रोशनी भी ठीक नहीं थी और हवा आने-जाने की भी सही व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से गंदगी और बढ़ गई थी। होटल को सिर्फ 30 फीसदी ही कंप्लायंस स्कोर मिला।
FSSAI पूरे देश में खाने की चीजों की सुरक्षा को लेकर अपनी जांच बढ़ा रहा है, ऐसे में इस होटल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।