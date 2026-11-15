दूध की पहचान अब होगी आसान, 2028 से हर पैकेट पर मिलेगा 'खास निशान'

यह लोगो, जो एक नीले चौकोर पर सफेद बूंद जैसा दिखेगा, अलग-अलग पैकेजिंग के आकार के हिसाब से छोटा या बड़ा बनाया जाएगा ताकि यह आसानी से दिख जाए।

दूध, दही, पनीर, मक्खन और चीज जैसे रोजमररा के इस्तेमाल वाले उत्पाद इस नियम के दायरे में होंगे।

FSSAI का कहना है कि इस पहल का मकसद ग्राहकों को दूध उत्पादों को तेजी से पहचानने में सहूलियत देना और साथ ही सभी ब्रांडों की पैकेजिंग में एकरूपता लाना है।