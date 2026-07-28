FSSAI ने बोतल बंद पारी को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में डाला, जानिए आगे क्या होगा

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भारत में पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर और मिनरल वॉटर को अब उच्च जोखिम वाली श्रेणी में डाल दिया है। हालांकि, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी बोतल का पानी अचानक खतरनाक हो गया है। बल्कि, 2024 के आखिर से लागू हुआ यह कदम सिर्फ पानी की गुणवत्ता जांच को और सख्त करने के लिए उठाया गया है। इसका मकसद यही है कि आप दुकान से जो भी पानी की बोतल खरीदें, वो एकदम सुरक्षित हो।