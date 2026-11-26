सरकार ने बोतलबंद पानी की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए, कई ब्रांड्स जांच के घेरे में
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैक्ड पानी के ब्रांड्स पर अपनी जांच बढ़ा दी है।
यह कदम तब उठाया गया जब बिसलेरी जैसे बड़े ब्रांड के पानी के एक सैंपल में केमिकल्स (रसायन) पाए जाने से उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया।
इस घटना के बाद अब पेप्सिको और कोका-कोला जैसी बड़ी कंपनियां भी जांच के दायरे में आ गई हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं की पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
FSSAI ने दिए जांच के आदेश, बिसलेरी पर होगी कार्रवाई
FSSAI ने सभी राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पैक्ड पीने के पानी और मिनरल वॉटर उत्पादों की नियमित जांच और रिस्क-आधारित सैंपलिंग करें। इसका मकसद यह पक्का करना है कि लोग जो पानी पी रहे हैं, वह पूरी तरह सुरक्षित हो।
इसके साथ ही, FSSAI बिसलेरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है।
भारत में बोतलबंद पानी का बाजार 33,000 करोड़ रुपये का हो गया है और यह लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का नल के पानी पर भरोसा कम हुआ है। ऐसे में, ये नए और सख्त नियम पूरे बोतलबंद पानी उद्योग में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।