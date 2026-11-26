FSSAI ने सभी राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पैक्ड पीने के पानी और मिनरल वॉटर उत्पादों की नियमित जांच और रिस्क-आधारित सैंपलिंग करें। इसका मकसद यह पक्का करना है कि लोग जो पानी पी रहे हैं, वह पूरी तरह सुरक्षित हो।

इसके साथ ही, FSSAI बिसलेरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है।

भारत में बोतलबंद पानी का बाजार 33,000 करोड़ रुपये का हो गया है और यह लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का नल के पानी पर भरोसा कम हुआ है। ऐसे में, ये नए और सख्त नियम पूरे बोतलबंद पानी उद्योग में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।