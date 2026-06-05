उत्तर प्रदेश NCR में 1 अक्टूबर से नया नियम: बिना PUC गाड़ी में पेट्रोल भरवाना भूल जाइए देश Jun 05, 2026

उत्तर प्रदेश के NCR में वाहन चलाने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर से, अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण (PUC) का वैध सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली जिलों के पेट्रोल पंपों पर बिना PUC सर्टिफिकेट के अब पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए यह अहम कदम उठाया जा रहा है।