1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर के लिए लगेंगे पूरे पैसे, जानिए क्या है कारण
1 अक्टूबर से अगर आपके परिवार ने बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा नहीं किया है, तो आप केवल 5 या 10 किलोग्राम वाले तरलीकृत प्रेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर ही पूरी कीमत पर खरीद पाएंगे। अब आपको रियायती दरों पर सिलेंडर नहीं मिलेगा और न ही 14.2 किलोग्राम के बड़े सिलेंडर मिल पाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचेगी और फर्जी कनेक्शनों पर लगाम लगेगी।
हैदराबाद में 5 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 829.50 रुपये
BAA के बिना कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, हैदराबाद में जहां एक 5 किलोग्राम का सिलेंडर 829.50 रुपये का पड़ेगा, वहीं 14.2 किलोग्राम का बड़ा सिलेंडर सब्सिडी के बाद अभी 994 में मिल रहा है। सरकार योग्य लोगों के लिए LPG को सस्ता रखने के लिए 30,000 करोड़ खर्च कर रही है। मौजूदा समय में 89.9 प्रतिशत उपयोगकर्ता BAA पूरा कर चुके हैं, तो अगर आपने अब तक यह नहीं किया है, तो अब देर न करें और इसे जल्द ही पूरा करवा लें।