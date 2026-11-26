पुलिस मुख्य रूप से आभा, बंटी और उनके एक अज्ञात साथी को ढूंढने पर ध्यान दे रही है। मृतकों में नितिन, कविता और कविता की बेटी स्वीटी शामिल हैं। इन पर जलगांव से सूरत जाते समय हमला किया गया था। 13 साल का करण नहर से किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन उसका भाई हरीश अभी भी लापता है। पुलिस ने पूछताछ के लिए दयानंद उर्फ खंडियो भदाणे को भी हिरासत में लिया है। उसने हत्या की योजना के बारे में जानने की बात तो मानी है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ।