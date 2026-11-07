SIFF के दबाव में छोड़े गए 4 प्रदर्शनकारी, सरकार ने बातचीत का न्योता भेजा

SIFF के दबाव में छोड़े गए 4 प्रदर्शनकारी, सरकार ने बातचीत का न्योता भेजा
विशाल सियांग अपर बहुउद्देशीय बांध का विरोध करने के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार हुए 4 प्रदर्शनकारियों को आखिरकार जुली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। इनकी रिहाई सियांग इंडिजेनस फार्मर्स फोरम (SIFF) की मांग के बाद हुई है। SIFF ही इस प्रस्तावित मेगा बांध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा था। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से सियांग घाटी में तनाव कम होगा और हालात शांत होंगे।
सरकार ने बातचीत के लिए SIFF को बुलाया
अधिकारियों का कहना है कि पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए वे सही प्रक्रिया अपनाएंगे। वे SIFF के साथ मिलकर इलाके में सुरक्षा बलों की संख्या कम करने पर भी बातचीत कर रहे हैं। प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण जिन स्थानीय नेताओं को निलंबित किया गया था, उन्हें भी बहाल कर दिया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार शांतिपूर्ण समाधान चाहती है। राज्य सरकार ने SIFF के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार ने यह भरोसा भी दिया है कि वह आदि समुदाय की उन चिंताओं को गंभीरता से सुनेगी कि यह बांध उनकी जमीन और जिंदगी पर कैसा असर डालेगा।