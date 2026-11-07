SIFF के दबाव में छोड़े गए 4 प्रदर्शनकारी, सरकार ने बातचीत का न्योता भेजा

अधिकारियों का कहना है कि पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए वे सही प्रक्रिया अपनाएंगे। वे SIFF के साथ मिलकर इलाके में सुरक्षा बलों की संख्या कम करने पर भी बातचीत कर रहे हैं। प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण जिन स्थानीय नेताओं को निलंबित किया गया था, उन्हें भी बहाल कर दिया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार शांतिपूर्ण समाधान चाहती है। राज्य सरकार ने SIFF के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार ने यह भरोसा भी दिया है कि वह आदि समुदाय की उन चिंताओं को गंभीरता से सुनेगी कि यह बांध उनकी जमीन और जिंदगी पर कैसा असर डालेगा।