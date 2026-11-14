पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की AIIMS से छुट्टी हुई, बेहोशी के बाद भर्ती किए गए थे

धनखड़ का यह हालिया अस्पताल में भर्ती होना कोई नई बात नहीं है। पिछले 2 सालों में उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

पिछले साल नैनीताल में एक यूनिवर्सिटी कार्यक्रम के दौरान वे बेहोश हो गए थे, और इस साल की शुरुआत में भी उन्हें घर पर 2 बार अचेत होने के दौरे पड़े थे। मार्च 2025 में, सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई थी।