पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की AIIMS से छुट्टी हुई, बेहोशी के बाद भर्ती किए गए थे
लेखन आबिद खान
नई दिल्ली स्थित AIIMS अस्पताल से 75 वर्षीय पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को छुट्टी दे दी गई है। उन्हें 11 नवंबर की सुबह की सैर के दौरान अचानक बेहोश हो जाने के बाद भर्ती कराया गया था।
धनखड़ की एंजियोप्लास्टी भी हुई थी
धनखड़ का यह हालिया अस्पताल में भर्ती होना कोई नई बात नहीं है। पिछले 2 सालों में उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
पिछले साल नैनीताल में एक यूनिवर्सिटी कार्यक्रम के दौरान वे बेहोश हो गए थे, और इस साल की शुरुआत में भी उन्हें घर पर 2 बार अचेत होने के दौरे पड़े थे। मार्च 2025 में, सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई थी।