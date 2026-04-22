ठाणे में पूर्व नगर निगम अधिकारी पर 3 साल तक बलात्कार और वीडियो बनाकर धमकाने के आरोप देश Apr 22, 2026

ठाणे नगर निगम के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी पर 31 साल की एक महिला से 3 साल तक लगातार बलात्कार करने का आरोप लगा है। यह सिलसिला 2020 में तब शुरू हुआ, जब महिला डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी।

पीड़िता का आरोप है कि अधिकारी ने अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए उसे एक अपार्टमेंट में बुलाया। वहां उसके पीने में नशीली दवा मिलाकर उसने उसका बलात्कार किया और इस घटना का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद उसने पीड़िता को धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी, तो वह इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।