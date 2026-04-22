ठाणे में पूर्व नगर निगम अधिकारी पर 3 साल तक बलात्कार और वीडियो बनाकर धमकाने के आरोप
ठाणे नगर निगम के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी पर 31 साल की एक महिला से 3 साल तक लगातार बलात्कार करने का आरोप लगा है। यह सिलसिला 2020 में तब शुरू हुआ, जब महिला डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी।
पीड़िता का आरोप है कि अधिकारी ने अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए उसे एक अपार्टमेंट में बुलाया। वहां उसके पीने में नशीली दवा मिलाकर उसने उसका बलात्कार किया और इस घटना का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद उसने पीड़िता को धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी, तो वह इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।
ठाणे क्राइम ब्रांच डिजिटल सबूतों की जांच कर रही
पीड़िता को खामोश रखने के लिए, आरोपी उसे कथित तौर पर कैप्टन अशोक खराट के पास काले जादू का अनुष्ठान कराने भी ले गया।
पीड़िता ने अपनी FIR में बलात्कार और डराने-धमकाने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल, ठाणे क्राइम ब्रांच इस मामले में डिजिटल सबूतों की बारीकी से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।