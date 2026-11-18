जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों ने नियमों की धज्जियां उड़ाईं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स को छोटे टुकड़ों में बांटा और चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए खास टेंडरों का इस्तेमाल किया।

इससे सिर्फ सरकारी खजाने को ही चूना नहीं लगा, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। भूजल स्तर नीचे चला गया और स्थानीय इकोसिस्टम भी तबाह हो गए।

हैरानी की बात यह है कि 2017 में कोर्ट से चेतावनी मिलने के बाद भी यह अवैध खनन जारी रहा। अब हाल ही में की गई छापेमारी में और भी सबूत हाथ लग रहे हैं, क्योंकि अधिकारी इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने में जुटे हैं।