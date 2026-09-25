विदेश मंत्री जयशंकर का UN पर तीखा हमला, बोले- बदलाव नहीं, तो प्रासंगिकता खो दोगे

जयशंकर ने सुझाव दिया कि सुधारों पर सर्वसम्मति का इंतजार करने के बजाय, खुली चर्चा और बहुमत के वोटों से फैसला लिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ के देश अब एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने और अपनी बातें साझा करने को ज्यादा तैयार हैं। इससे "पुरानी निर्भरताएं टूटती हैं" और दुनिया ज्यादा लोकतांत्रिक बनती है।

जयशंकर की इस बात का समर्थन करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी माना कि सुरक्षा परिषद को आधुनिक बनाने का समय आ गया है। भारत इस परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सीटों के लिए कोशिश कर रहा है। इनमें 2028-29 के लिए एक अस्थायी सीट भी शामिल है, जिसके लिए अगले जून में चुनाव होंगे। भारत को उम्मीद है कि इससे संयुक्त राष्ट्र भविष्य में ज्यादा निष्पक्ष और प्रभावी बन पाएगा।