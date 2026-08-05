दिल्ली प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत- सुरक्षाबलों को संयम बरतना चाहिए

कोर्ट ने 'खतरनाक मिसाल' के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "शक्तिशाली राज्य के नाम पर दूसरे पक्ष की ओर से की गई आक्रामकता अनावश्यक रूप से स्थिति को और बिगाड़ सकती है और आगे हिंसा को जन्म दे सकती है। इससे बचना जरूरी है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विवेक पर छोड़ देते हैं, वे हमसे बेहतर जानते हैं कि स्थिति से कैसे निपटना है। हमने आपकी बात सुन ली है।"