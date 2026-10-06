सुप्रीम कोर्ट में नया इतिहास: पहली बार दोपहर में होगी शपथ, जजों की संख्या 37

जस्टिस सुनीता अग्रवाल अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच में तीसरी महिला जज होंगी। उनके साथ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपारेष कुमार सिंह भी शपथ लेंगे।

इन नियुक्तियों के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 37 हो जाएगी। भारत की इस शीर्ष अदालत के लिए यह एक बड़ा विस्तार है।

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 38 जजों की स्वीकृत संख्या है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम, 2026 के तहत इसे 34 से बढ़ाकर 38 किया गया है।



जस्टिस सुनीता अग्रवाल की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी। इनमें जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल हैं, जो 31 अगस्त, 2021 से सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। वहीं जस्टिस वेंकिटा सुब्रमणि मोहना को 2 जून, 2026 को नियुक्त किया गया था।

जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस नागरत्ना हाई कोर्ट में जज रह चुकी हैं, जबकि जस्टिस मोहना को सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। वह सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुकी हैं।

