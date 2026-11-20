इस IPO के शेयरों के लिए 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। वहीं, एंकर निवेशकों के लिए यह IPO 25 नवंबर को ही खुल जाएगा। शेयरों का अलॉटमेंट 1 दिसंबर को तय होगा, जिसके बाद शेयर 3 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगे। कंपनी इस IPO से जुटाई गई रकम में से करीब ₹113 करोड़ का उपयोग नए बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और एक सेंट्रल किचन खोलने में करेगी। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है, जब कंपनी हाल के नुकसान से उबरने की कोशिश कर रही है।