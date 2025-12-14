कोहरे का कहर: हरियाणा और ग्रेटर नोएडा में कई वाहन टकराए, दर्जनों यात्री हुए घायल

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ अब कोहरे का कहर भी शुरू हो गया है। रविवार सुबह दिल्ली-NCR समेत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण दृश्यता बेहद कम रही। इस धुंध के चलते 4 बड़े सड़क हादसे सामने आए हैं, जिनमें एक दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए और कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और ट्रैफिक सुचारू करवाया।

नोएडा नोएडा में आपस में टकराए आधा दर्जन वाहन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र रविवार सुबह घने कोहरे के कारण लगभग एक दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए। राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर शाहबाजपुर डोर गांव के पास दो बसों के टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इसी तरह कुंडली-गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर कई कारों से आपस में टकराने से कई यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर जाम खुलवाया।

हरियाणा हरियाणा में कहां-कहां हुए हादसे हिसार में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर धिकटाना मोड़ा के पास सुबह 8 बजे 2 राज्य रोडवेज की बसें अन्य वाहनों से टकरा गईं। कैथल रोडवेज की एक बस के डंपर से टकराने के बाद उसके पीछे आ रहे वाहन भी उससे जा भिड़े। इस हादसे में एक बाइक सवार समेत 5 यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में क्षतिग्रस्त हुई एक निजी बस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अन्य रेवाड़ी में भी हुआ हादसा रेवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग-352 पर भी भीषण दुर्घटना हुई है, जहां कोहरे के कारण लगभग 4 बसें आपस में टकरा गईं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक निजी बस रेवाड़ी से झज्जर की ओर जा रही थी, तभी धुंध के कारण वह आगे चल रही बस से जा भिड़ी। उसके बाद पीछे से आ रही 2 रोडवेज बसें और कई कारें भी अनियंत्रित होकर उनसे टकरा गईं। इस हादसे में भी कई यात्रियों को चोट आई हैं, जिनका उपचार जारी है।