उड़ानों का 'डबल ट्रबल': फ्लाई91 को 2 दिन में 2 बार झेलनी पड़ी परेशानी
फ्लाई91 के लिए हुबली रूट पर बीते 2 दिन अच्छे नहीं रहे। लगातार 2 उड़ानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 21 अप्रैल को बेंगलुरु से हुबली जाने वाली एक उड़ान को तकनीकी खराबी की वजह से करीब 2 घंटे तक हवा में ही चक्कर लगाने पड़े। आखिरकार, रात 9:15 बजे यह उड़ान सुरक्षित उतर गई।
इससे एक रात पहले, यानी 20 अप्रैल को, खराब मौसम के चलते हैदराबाद से हुबली की उड़ान को अपना रास्ता बदलकर बेंगलुरु जाना पड़ा था। इन लगातार हो रही घटनाओं के बाद कई लोग अब सोचने लगे हैं कि क्या फ्लाई91 इस रूट पर अपनी सेवाओं को सुचारु रूप से जारी रख पाएगा।
मुंबई-कोल्हापुर उड़ान गोवा मोड़ी गई
सिर्फ फ्लाई91 ही नहीं, इस क्षेत्र में खराब मौसम के कारण एक और उड़ान को भी रास्ता बदलना पड़ा। मुंबई-कोल्हापुर के लिए निकली यह सेवा गोवा पहुंच गई। अच्छी बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित थे। लेकिन लगातार हो रही इन बाधाओं से यह साफ दिखता है कि क्षेत्रीय उड़ानों में खराब मौसम और तकनीकी दिक्कतों को संभालना एयरलाइंस के लिए कितना मुश्किल भरा काम है।