उड़ानों का 'डबल ट्रबल': फ्लाई91 को 2 दिन में 2 बार झेलनी पड़ी परेशानी देश Apr 22, 2026

फ्लाई91 के लिए हुबली रूट पर बीते 2 दिन अच्छे नहीं रहे। लगातार 2 उड़ानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 21 अप्रैल को बेंगलुरु से हुबली जाने वाली एक उड़ान को तकनीकी खराबी की वजह से करीब 2 घंटे तक हवा में ही चक्कर लगाने पड़े। आखिरकार, रात 9:15 बजे यह उड़ान सुरक्षित उतर गई।

इससे एक रात पहले, यानी 20 अप्रैल को, खराब मौसम के चलते हैदराबाद से हुबली की उड़ान को अपना रास्ता बदलकर बेंगलुरु जाना पड़ा था। इन लगातार हो रही घटनाओं के बाद कई लोग अब सोचने लगे हैं कि क्या फ्लाई91 इस रूट पर अपनी सेवाओं को सुचारु रूप से जारी रख पाएगा।