गंगा का कहर: बिहार-उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 5 मासूमों समेत कई की मौत, जीवन अस्त-व्यस्त
गंगा नदी में आई बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। 12 सितंबर को सुलतानगंज, भागलपुर और दिघाघाट जैसी कुछ जगहों पर पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए हालात अभी भी मुश्किल बने हुए हैं।
सड़कें पानी में डूबी हैं और रोजमर्रा का जीवन अभी भी सामान्य नहीं हो पाया है।
भागलपुर में बाढ़ से 5 लोगों की मौत
भागलपुर में बाढ़ के कारण NH-80 को बंद करना पड़ा। वहीं, श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का पानी तो कुछ कम हुआ, लेकिन कोइलवर में सोन नदी का पानी थोड़ा बढ़ गया है।
इसी बीच भागलपुर से एक दुखद खबर आई, जहां पानी से भरे गड्ढों में गिरने से 5 लोगों की जान चली गई। इनमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल थे।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद इलाके में तो श्मशान घाट भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं।
दूसरी ओर, वाराणसी के अधिकारियों का दावा है कि उनके शहर का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि बारिश के बाद सड़कों से पानी जल्दी निकल जाता है, जिससे लोगों को आने-जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती।