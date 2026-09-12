गंगा का कहर: बिहार-उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 5 मासूमों समेत कई की मौत, जीवन अस्त-व्यस्त

भागलपुर में बाढ़ के कारण NH-80 को बंद करना पड़ा। वहीं, श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का पानी तो कुछ कम हुआ, लेकिन कोइलवर में सोन नदी का पानी थोड़ा बढ़ गया है।

इसी बीच भागलपुर से एक दुखद खबर आई, जहां पानी से भरे गड्ढों में गिरने से 5 लोगों की जान चली गई। इनमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल थे।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद इलाके में तो श्मशान घाट भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं।

दूसरी ओर, वाराणसी के अधिकारियों का दावा है कि उनके शहर का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि बारिश के बाद सड़कों से पानी जल्दी निकल जाता है, जिससे लोगों को आने-जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती।