अहमदाबाद में उफान पर आई भोगवो नदी, बाढ़ की चपेट में आए 10,000 लोग

अहमदाबाद में उफान पर आई भोगवो नदी, बाढ़ की चपेट में आए 10,000 लोग
26-27 जुलाई की दरमियानी रात को भोगवो नदी उफान पर आ गई, जिससे अहमदाबाद जिले का वनीतालाव भाल गांव पूरी तरह से कट गया। पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई हैं, वहीं आनंदपुर और बुराणपुर गांवों की ओर जाने वाली सड़क को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है।
अहमदाबाद जिले में करीब 10,000 लोग प्रभावित
अहमदाबाद जिले में जब से बाढ़ शुरू हुई है, लगभग 10,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब तक 2,800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है या उन्हें दूसरी जगहों पर पहुंचाया गया है। इनमें करीब 1,000 लोग इंडस्ट्रियल इलाकों से भी थे। पानी थोड़ा कम होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और राज्य मार्ग 17 को सप्ताहांत में दोबारा खोल दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे हालात सामान्य होने तक सुरक्षित रहें और सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करें।