अहमदाबाद में उफान पर आई भोगवो नदी, बाढ़ की चपेट में आए 10,000 लोग

अहमदाबाद जिले में जब से बाढ़ शुरू हुई है, लगभग 10,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब तक 2,800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है या उन्हें दूसरी जगहों पर पहुंचाया गया है। इनमें करीब 1,000 लोग इंडस्ट्रियल इलाकों से भी थे। पानी थोड़ा कम होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और राज्य मार्ग 17 को सप्ताहांत में दोबारा खोल दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे हालात सामान्य होने तक सुरक्षित रहें और सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करें।