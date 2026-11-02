चक्रवात 'अर्नब' के कारण आंध्र प्रदेश पर महासंकट; उड़ानें थमीं, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा भी रद्द
चक्रवात 'अर्नब' ने लोगों की यात्रा योजनाओं पर असर डालना शुरू कर दिया है। इंडिगो एयरलाइन ने बताया है कि खराब मौसम के चलते विशाखापट्टनम में उड़ानों पर असर पड़ा है। एयरलाइन ने यात्रियों को उड़ान में देरी होने की चेतावनी भी दी है। अगर आपकी कोई फ्लाइट बुक है, तो घर से निकलने से पहले इंडिगो की वेबसाइट पर एक बार ताजा जानकारी जरूर देख लें।
चक्रवात 'अर्नब' से आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों को खतरा
यह चक्रवात आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय और मध्य तटीय जिलों में भारी बारिश ला रहा है। अनुमान है कि 2 से 4 नवंबर के बीच स्थिति और खराब हो सकती है। अधिकारियों ने बताया है कि 'अर्नब' 2 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में एक गंभीर तूफान का रूप ले सकता है और 3 नवंबर को बापटला के करीब तट से टकरा सकता है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को दिल्ली का अपना तय दौरा रद्द कर दिया। उन्होंने अधिकारियों को इस चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आदेश दिया है।