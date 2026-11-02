चक्रवात 'अर्नब' के कारण आंध्र प्रदेश पर महासंकट; उड़ानें थमीं, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा भी रद्द

यह चक्रवात आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय और मध्य तटीय जिलों में भारी बारिश ला रहा है। अनुमान है कि 2 से 4 नवंबर के बीच स्थिति और खराब हो सकती है। अधिकारियों ने बताया है कि 'अर्नब' 2 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में एक गंभीर तूफान का रूप ले सकता है और 3 नवंबर को बापटला के करीब तट से टकरा सकता है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को दिल्ली का अपना तय दौरा रद्द कर दिया। उन्होंने अधिकारियों को इस चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आदेश दिया है।