नेपाल बाढ़: 163 भारतीयों का रेस्क्यू, घर लौटे तमिलनाडु के 5 तीर्थयात्री
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तमिलनाडु के 5 तीर्थयात्री, जो अपनी कैलाश यात्रा के दौरान नेपाल में अचानक आई बाढ में फंस गए थे, अब सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं।
वे मंगलवार को चेन्नई में उतरे, जहां हवाई अड्डे पर मंत्री डी सरथकुमार ने उनका स्वागत किया।
विदेश मंत्रालय: नेपाल में 163 भारतीयों को बचाया गया
भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ से जूझ रहे नेपाल से कुल 163 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें मदुरै के 3 और चेन्नई के 2 लोग भी शामिल हैं।
एक बचे व्यक्ति ने बताया कि चीन सीमा के पास हालात कितने गंभीर थे, इसका उन्हें अंदाजा ही नहीं था। उन्होंने मदद के लिए आगे आने पर तमिलनाडु सरकार का धन्यवाद किया।
नेपाल बाढ में 1,000 से अधिक लोगों की मौत
इन बाढों ने भारी तबाही मचाई है: 1,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और हजारों अब भी लापता हैं।
अब तक 11,993 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, पर जो लोग अब भी लापता हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है।