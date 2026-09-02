नेपाल बाढ़: 163 भारतीयों का रेस्क्यू, घर लौटे तमिलनाडु के 5 तीर्थयात्री

भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ से जूझ रहे नेपाल से कुल 163 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें मदुरै के 3 और चेन्नई के 2 लोग भी शामिल हैं।

एक बचे व्यक्ति ने बताया कि चीन सीमा के पास हालात कितने गंभीर थे, इसका उन्हें अंदाजा ही नहीं था। उन्होंने मदद के लिए आगे आने पर तमिलनाडु सरकार का धन्यवाद किया।