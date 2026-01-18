झारखंड के लातेहार में बारातियों से भरी बस पलटी; 5 की मौत, 25 अन्य घायल

झारखंड के लातेहार में बारातियों से भरी बस पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई है

लेखन भारत शर्मा 07:05 pm Jan 18, 202607:05 pm

क्या है खबर?

झारखंड के लातेहार में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां बारातियों को ले जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 अन्य के घायल होने की खबर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को क्षतिग्रस्त बस से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस अब हादसे के कारणों का पता करने में जुटी है।