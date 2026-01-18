झारखंड के लातेहार में बारातियों से भरी बस पलटी; 5 की मौत, 25 अन्य घायल
क्या है खबर?
झारखंड के लातेहार में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां बारातियों को ले जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 अन्य के घायल होने की खबर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को क्षतिग्रस्त बस से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस अब हादसे के कारणों का पता करने में जुटी है।
हादसा
कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?
पुलिस के अनुसार, छत्तीसगढ़ से बाराती निजी बस में सवार होकर झारखंड के लातेहर जा रहे थे। इस दौरान महुआडांड़ थाना क्षेत्र की ओरसा घाटी के खतरनाक मोड़ पर चालक के नियंत्रण खो देने से बस पलट गई। इससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। बस में कुल 30 लोग सवार थे।
मदद
घायलों की मदद से लिए दौड़ पड़े ग्रामीण
महुआडांड़ के उपखंड अधिकारी (DSO) विपिन कुमार दुबे ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अन्य टीमों मौके पर पहंचकर घायलों को बस से निकाला। इस दौरान गंभीर घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार भी दिया गया। उन्होंने बताया कि बस के पलटने की आवास सुनकर आस-पास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर अपने स्तर पर ही बचाव अभियान शुरू कर दिया था। इसके कई लोगों की जान बच गई।