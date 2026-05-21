दिल्ली में लू की चपेट में आकर 24 वर्षीय छात्र गंभीर देश May 21, 2026

दिल्ली में इस मौसम की पहली गंभीर लू लगने का मामला सामने आया है। एक 24 साल का छात्र ट्रेन से सफर कर रहा था कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। डॉक्टरों ने बताया कि छात्र को उल्टी हो रही थी, मल त्याग पर उसका नियंत्रण नहीं था और उसकी मानसिक स्थिति में भी बदलाव आ गया था। यह घटना साफ बताती है कि इस बार की लू कितनी खतरनाक होती जा रही है।