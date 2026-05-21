दिल्ली में लू की चपेट में आकर 24 वर्षीय छात्र गंभीर
दिल्ली में इस मौसम की पहली गंभीर लू लगने का मामला सामने आया है। एक 24 साल का छात्र ट्रेन से सफर कर रहा था कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। डॉक्टरों ने बताया कि छात्र को उल्टी हो रही थी, मल त्याग पर उसका नियंत्रण नहीं था और उसकी मानसिक स्थिति में भी बदलाव आ गया था। यह घटना साफ बताती है कि इस बार की लू कितनी खतरनाक होती जा रही है।
2012 के बाद दिल्ली की सबसे गर्म मई की रात
गुरुवार की रात साल 2012 के बाद से दिल्ली में मई की सबसे गर्म रात रिकॉर्ड की गई। इस दौरान रात का तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आया। इसी के चलते, राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने गर्मियों के लिए अपनी आपातकालीन व्यवस्थाएं चालू कर दी हैं। इनमें कूलिंग बेड और आइस बाथ (बर्फ के पानी वाले टब) जैसी चीजें शामिल हैं। अस्पताल का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को जल्दी इलाज मिल सके और उन्हें किसी गंभीर जटिलता से बचाया जा सके।