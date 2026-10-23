दिल्ली-NCR की हवा हुई खराब, GRAP-1 की पाबंदिया हुई लागू

GRAP के पहले चरण में डीजल जनरेटर जैसी चीजों पर कड़े नियम लागू किए जाते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की सर्दियों की हवा में अभी तक कोई लगातार सुधार नहीं देखा गया है। 1 नवंबर से कुछ और पाबंदियां लगाई जाएंगी। इनमें दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे मोटर वाहन शामिल होंगे जो BS6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इन पर अब शहर में आने-जाने की सीमाएं होंगी। हालांकि, इलेक्ट्रिक, CNG, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी ड्यूटी पर लगे वाहनों को इन पाबंदियों से छूट मिलेगी।