पहली ही तेज बारिश ने खोली दिल्ली हवाई अड्डे की पोल, भरा पानी

गोविंदा पांडे जैसे एयरपोर्ट कर्मचारियों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने ऐसी जलभराव की स्थिति नहीं देखी थी। उनकी मानें तो शायद कोई नाला बंद होने की वजह से ऐसा हुआ।

पानी में चलते हुए लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए। कई लोगों ने एयरपोर्ट के ड्रेनेज सिस्टम में कमी की शिकायत भी की। कुछ ही देर में पानी निकाल दिया गया, लेकिन इस घटना ने दिल्ली एयरपोर्ट की भारी बारिश से निपटने की तैयारियों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।