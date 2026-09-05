पहली ही तेज बारिश ने खोली दिल्ली हवाई अड्डे की पोल, भरा पानी
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दिल्ली में सोमवार को सितंबर की पहली बड़ी बारिश हुई। इस बारिश से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पानी-पानी हो गया। यात्रियों को टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के बाहर करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। एक यात्री ने कहा कि उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा।
एयरपोर्ट कर्मचारियों ने बताई पानी भरने की वजह
गोविंदा पांडे जैसे एयरपोर्ट कर्मचारियों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने ऐसी जलभराव की स्थिति नहीं देखी थी। उनकी मानें तो शायद कोई नाला बंद होने की वजह से ऐसा हुआ।
पानी में चलते हुए लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए। कई लोगों ने एयरपोर्ट के ड्रेनेज सिस्टम में कमी की शिकायत भी की। कुछ ही देर में पानी निकाल दिया गया, लेकिन इस घटना ने दिल्ली एयरपोर्ट की भारी बारिश से निपटने की तैयारियों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।