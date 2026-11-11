दिवाली की रात दिल्ली के PM2.5 स्तर में 71 प्रतिशत रहा पटाखों का योगदान

दिवाली की रात दिल्ली के PM2.5 स्तर में 71 प्रतिशत रहा पटाखों का योगदान

लेखन भारत शर्मा 11:18 am Nov 11, 202611:18 am

क्या है खबर?

दिवाली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण के असली कारणों पर भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) पुणे ने विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि दिवाली की रात पटाखों के अत्यधिक इस्तेमाल ने दिल्ली में प्रदूषण को चरम पर पहुंचा दिया। 7 नवंबर इन्हीं घंटों में हवा में पटाखों की हिस्सेदारी 5.6 प्रतिशत थी और दिवाली की पूर्व संध्या पर यह 43.4 प्रतिशत थी, जो दिवाली की रात बढ़कर 71.1 प्रतिशत पर पहुंच गई।