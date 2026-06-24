दिल्ली में 3 दिन में 2 बार लगी आग, झुग्गियों में सुलगता खतरा देश Jun 24, 2026

इस हफ्ते दिल्ली में झुग्गी बस्ती में आग लगने की 2 बड़ी घटनाएं सामने आईं। पहली घटना सोमवार देर रात मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास हुई, जबकि दूसरी आग बुधवार सुबह उद्योग भवन के करीब की झुग्गी बस्ती में लगी। पहली आग लकड़ी की झुग्गियों और प्लाईवुड के ढेर की वजह से इतनी तेजी से फैली कि दमकल विभाग को 7 से बढ़ाकर 24 गाडियां मौके पर भेजनी पड़ीं। वहीं, दूसरी आग एक इलेक्ट्रिकल पैनल से शुरू हुई थी, जिसे सुबह होते-होते पूरी तरह बुझा दिया गया।