दिल्ली में 3 दिन में 2 बार लगी आग, झुग्गियों में सुलगता खतरा
देश
इस हफ्ते दिल्ली में झुग्गी बस्ती में आग लगने की 2 बड़ी घटनाएं सामने आईं। पहली घटना सोमवार देर रात मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास हुई, जबकि दूसरी आग बुधवार सुबह उद्योग भवन के करीब की झुग्गी बस्ती में लगी। पहली आग लकड़ी की झुग्गियों और प्लाईवुड के ढेर की वजह से इतनी तेजी से फैली कि दमकल विभाग को 7 से बढ़ाकर 24 गाडियां मौके पर भेजनी पड़ीं। वहीं, दूसरी आग एक इलेक्ट्रिकल पैनल से शुरू हुई थी, जिसे सुबह होते-होते पूरी तरह बुझा दिया गया।
कोई हताहत नहीं, अधिकारी कर रहे हैं नुकसान का आकलन
गनीमत रही कि इन दोनों ही हादसों में किसी को कोई चोट नहीं आई। अब अधिकारी इस बात का आकलन कर रहे हैं कि आग से घरों और गोदामों को कितना नुकसान पहुंचा है। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि मामूली सी गलती या किसी गड़बड़ी की वजह से ये अस्थायी झुग्गियां कितनी खतरनाक और असुरक्षित साबित हो सकती हैं।