नवी मुंबई: घंसोली में आग लगने से 4 घायल, दमकलकर्मियों की जांबाजी से टला बड़ा खतरा देश Jun 07, 2026

शनिवार की रात घंसोली नवी मुंबई के कुबेर अपार्टमेंट में आग लग गई। इस घटना में 4 लोग चोटिल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। स्थानीय दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और आग पर जल्द काबू पा लिया, जिससे स्थिति ज्यादा बिगड़ने से बच गई।