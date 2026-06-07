नवी मुंबई: घंसोली में आग लगने से 4 घायल, दमकलकर्मियों की जांबाजी से टला बड़ा खतरा
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शनिवार की रात घंसोली नवी मुंबई के कुबेर अपार्टमेंट में आग लग गई। इस घटना में 4 लोग चोटिल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। स्थानीय दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और आग पर जल्द काबू पा लिया, जिससे स्थिति ज्यादा बिगड़ने से बच गई।
10 लोगों को बचाया गया
दमकल विभाग ने इमारत से दस लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें से 3 घायलों को जलने की चोटों और सांस लेने में दिक्कत के कारण बेसिल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग कैसे लगी, इस बारे में जांच अभी चल रही है।