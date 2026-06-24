लखनऊ अग्निकांड: 15 की मौत के बाद 4 गिरफ्तार, लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई
सोमवार दोपहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिला कमर्शियल इमारत में भीषण आग लग गई। इस भयानक हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 7 लोग घायल हो गए। इस इमारत में एनिमेशन क्लासेज, एक गेमिंग जोन और एक पेट क्लिनिक चलता था। आग लगने के बाद कई लोग दूसरी मंजिल पर फंस गए थे, और अपनी जान बचाने की कोशिश में कुछ लोगों ने ऊपर की मंजिलों से छलांग भी लगा दी।
4 गिरफ्तार, 4 अधिकारी निलंबित
आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीमों ने कई घंटों तक मोर्चा संभाला। 19 दमकल गाड़ियों के साथ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीमों ने मिलकर शाम तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई राष्ट्रीय नेताओं ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। घटना के पीछे की वजहों और कमियों का पता लगाने के लिए अब एक उच्च-स्तरीय जांच जारी है।