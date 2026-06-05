दिल्ली होटल आग: 21 जिंदगियों पर भारी पड़ी 'सुरक्षा में लापरवाही', बचे लोग बोल रहे हैं सच देश Jun 05, 2026

दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली और कई लोग घायल हो गए। हादसे में बचे लोगों ने बताया कि कैसे आग लगने के बाद देखते ही देखते पूरे होटल में धुंआ भर गया और जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ा। कुछ लोगों को तो खिड़की से कूदना पड़ा। अभी भी कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि होटल की लापरवाही और खराब सुरक्षा व्यवस्था ने इस भीषण हादसे को और भी भयावह बना दिया।