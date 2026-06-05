दिल्ली होटल आग: 21 जिंदगियों पर भारी पड़ी 'सुरक्षा में लापरवाही', बचे लोग बोल रहे हैं सच
दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली और कई लोग घायल हो गए। हादसे में बचे लोगों ने बताया कि कैसे आग लगने के बाद देखते ही देखते पूरे होटल में धुंआ भर गया और जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ा। कुछ लोगों को तो खिड़की से कूदना पड़ा। अभी भी कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि होटल की लापरवाही और खराब सुरक्षा व्यवस्था ने इस भीषण हादसे को और भी भयावह बना दिया।
हबीब की सेहत की समस्याएं, विशाल कुमार घायल
बांग्लादेश के रहने वाले 20 साल के हबीब ने भले ही आग से अपनी जान बचा ली हो, लेकिन अब उसे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने घेर लिया है। ये समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि उसके पिता के इलाज पर भी असर पड़ सकता है। हबीब की मां ने इस पूरी घटना को "लापरवाही का नतीजा" बताया है। वहीं, हादसे में बाल-बाल बचे एक और शख्स विशाल कुमार को भी गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल, जब वह होटल की जाम हुई खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान उसे ये चोटें लगीं।