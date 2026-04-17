देवपुर में बस-कार की भीषण टक्कर, 6 की जलकर दर्दनाक मौत
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कर्नाटक के यादगीर जिले के देवपुर के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ। शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026 को हुए इस हादसे में छह लोगों की जान चली गई। यादगीर से रायचूर जा रही एक कार और बेंगलुरु से कलबुरगी जा रही एक प्राइवेट बस आपस में बुरी तरह भिड़ गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में तुरंत आग लग गई। दुखद बात यह रही कि जब तक मदद पहुंच पाती, तब तक गाड़ी में सवार सभी छह लोग अपनी जान गंवा चुके थे।
आग पर काबू पाया गया, जांच जारी
हादसे की खबर मिलते ही अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने सबसे पहले आग पर काबू पाया और फिर सड़क को भी साफ करवाया। कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस अधीक्षक (एस पी) भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस अब इस दुखद हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।