देवपुर में बस-कार की भीषण टक्कर, 6 की जलकर दर्दनाक मौत देश Apr 17, 2026

कर्नाटक के यादगीर जिले के देवपुर के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ। शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026 को हुए इस हादसे में छह लोगों की जान चली गई। यादगीर से रायचूर जा रही एक कार और बेंगलुरु से कलबुरगी जा रही एक प्राइवेट बस आपस में बुरी तरह भिड़ गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में तुरंत आग लग गई। दुखद बात यह रही कि जब तक मदद पहुंच पाती, तब तक गाड़ी में सवार सभी छह लोग अपनी जान गंवा चुके थे।